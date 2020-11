PSV heeft in slordig Brabants onderonsje geen moeite met Willem II en wint met 3-0

Vreugde bij PSV, teleurstelling bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft zondagavond geheel volgens traditie weinig moeite gehad met Willem II. In eigen huis zijn de Eindhovenaren al jarenlang de baas tegen de Tilburgse ploeg. Het werd uiteindelijk 3-0, maar wat viel er buiten de doelpunten op in het Philips Stadion?

1. Slordigheid van beide kanten

De Brabantse derby was, zeker in de eerste helft, een slordige editie. Zowel PSV als Willem II wist de bal maar moeilijk in de ploeg te houden. En het lag nou ook weer niet aan de immense druk die beide ploegen op elkaar uitoefenden. Het waren gewoon simpele inspeelballen die bij vlagen verkeerd gingen. Het zorgde desalniettemin niet voor een attractieve, open wedstrijd. Waar PSV nog wel eens gebruik maakte van de geboden ruimte, slaagden de bezoekers uit Tilburg daar niet in.

In die slordigheid past ook de rode kaart van Derrick Köhn. In de tweede helft leek Willem II de zaken beter op orde te hebben. De bezoekers kregen ook een paar kansen. Maar juist op dat moment maakte Derrick Köhn een domme overtreding en werd hij terecht van het veld gestuurd. Met tien man werd de opdracht voor Willem II helemaal kansloos.

2. Linksback Philipp Max schot in de roos

Het is al vaker gezegd dit seizoen, maar de komst van Philipp Max naar Eindhoven is een goede zet geweest. De Duitser steekt in blakende vorm en is verdedigend én aanvallend van belang voor PSV. Max (27) scoorde tegen Willem II zijn tweede goal van het seizoen. Tel daar zijn vijf assists bij op en de linksback is al bij zeven goals betrokken. Daarmee is Max samen met Noni Madueke PSV’s ‘MVP’ (Most Valuable Player). De goede vorm van Max is ook in Duitsland niet onopgemerkt gebleven, want komende week mag Max zich voor het eerst bij Die Mannschaft melden.

3. Kansjes killen

Willem II-trainer Adrie Koster zei het in aanloop naar de wedstrijd: "Als je tegen topclubs kansen krijgt, moet je ze benutten". Hij wees daarbij naar PAOK, dat de kansen wist 'te killen'. Bij een 2-0 achterstand kreeg Willem II een paar mogelijkheden. Maar het vizier van Ché Nunnely en Vangelis Pavlidis stond niet op scherp. Vanuit kansrijke positie mochten ze aanleggen, maar beide keren vloog de bal hoog over het doel. Om kans te maken tegen een club als PSV moeten dat soort ballen in ieder geval tussen de palen. Dat gebeurde in de tweede helft wel via Ole Romeny en Nunnely, maar toen stond doelman Yvon Mvogo op de juiste plek.

4. PSV verzuimt grotere score neer te zetten

Liet PSV het in de eerste helft al na om Willem II op een onoverbrugbare achterstand te schieten, ook in de tweede helft kon de ploeg van trainer Roger Schmidt niet doordrukken. De Eindhovenaren creëerden de nodige kansen, maar het vizier stond niet op scherp en Willem II-doelman Jorn Brondeel stond een aantal keer goed in de weg. Pas in de slotfase van het duel maakte Donyell Malen de 3-0. Een bevrijdende goal voor de spits van PSV, die heel de wedstrijd al op zoek was naar een doelpunt en verschillende kansen om zeep had geholpen.

5. Traditie

Als je kijkt naar de geschiedenis, dan komt de simpele overwinning van PSV niet als een verrassing. De laatste keer dat de Eindhovenaren een competitieduel in eigen huis niet wisten te winnen van Willem II was in 2000, toen werd het 2-2. De laatste zege - slechts één van de twee overwinningen van Willem II - was op 5 maart 1961. Toen was trainer Adrie Koster pas zes jaar oud.

6. Interlandbreak komt goed uit

Voor beide ploegen breekt nu dus de interlandbreak aan en dat komt in beide gevallen ook goed uit. Zowel Willem II als PSV kan de anderhalve week 'rust' goed gebruiken om de selectie weer op kracht te krijgen. PSV mist nog altijd de nodige spelers wegens besmettingen en ook Willem II is nog altijd niet op volle oorlogssterkte. In het weekend van 21 november gaat de competitie weer verder.

