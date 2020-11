Politie is woedend over 'zieke en misselijkmakende' teksten van jongerenafdeling BIJ1

Misselijkmakend. Kwetsend. Schandalig. Ziek. In alle geledingen van de politie is met woede en afschuw gereageerd op een Instagrambericht van Radicaal, de jongerentak van de Amsterdamse politieke partij BIJ1. Daarin worden opruiende teksten over de politie verspreid.

Verbinden in plaats van polariseren

Radicaal, dat in het verleden ook al uithaalde naar Defensie, kreeg later op zondagavond ook nog onder uit de zak van de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. “De onterechte en kwetsende manier waarop politiemensen worden weggezet is een grove belediging en volledig misplaatst. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt. Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren.”