A27 bij Bavel bezaaid met sla en boerenkool: 'Uren aan het opruimen geweest'

De troep op de weg (foto: Twitter Rijkswaterstaat/weginspecteur Ron van G.). vergroot

De A27 bij Bavel was zondagnacht bezaaid met groente. De sla en boerenkool lag rond een uur 's nachts in de buurt van het viaduct van de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel.

De groente lag op de weg van het Minervum richting Tilburg, over meters afstand. "Er lag echt heel veel, ook de bocht om", laat een ooggetuige weten. Het verkeer werd omgeleid via Zevenbergen, over de A59 en A16.

Bloemkool op de A27 bij Bavel (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Afkruisen

Vanwege alle rommel werd de weg vanaf het Minervum afgekruist voor al het verkeer. "Een heel deel van de nacht zijn ze aan het opruimen geweest." Pas rond vier uur 's nachts kon de weg worden vrijgegeven.

Waarschijnlijk is de lading van een vrachtwagen gevallen. De chauffeur van de vrachtwagen heeft op het moment dat het gebeurde vermoedelijk niets in de gaten gehad, meldt Rijkswaterstaat.

De opruimwerkzaamheden duurden tot diep in de nacht (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.