Ongeluk met drie auto's op A2 bij Boxtel

Een ongeluk met drie auto's op de A2 bij Boxtel zorgde maandagochtend iets voor acht uur voor vertraging in de richting Den Bosch. Twee rijstroken waren even dicht, zo meldde de ANWB.

Vanuit Eindhoven richting Den Bosch moesten weggebruikers even rekening houden met zo'n halfuur vertraging. Rond kwart over acht was de weg weer vrij.