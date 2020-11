Inval bij natuursteenhandel in Asten: drugslab, vuurwapens en munitie gevonden

De FIOD en de douane hebben maandagochtend een inval gedaan bij natuursteenhandel Slema aan de Van Kuppenveldweg in Asten. Er werd een niet werkend drugslab gevonden, samen met twee vuurwapens en munitie. Er is een 41-jarige verdachte uit Aarle-Rixtel aangehouden. De actie maakt onderdeel uit van een groter drugsonderzoek, zo laat een woordvoerder van het Landelijk Parket aan Omroep Brabant weten.

Breder onderzoek

Het onderzoek begon in april in Venlo, waar rond een rijtjeswoning een sterk chemische geur hing. In de woning werden onder meer vijf zwarte plastic zakken aangetroffen met daarin zon 200 kilo grondstof voor synthetische drugs.

Politie, FIOD, Defensie en het OM doorzochten maandag woningen in Venlo, Aarle-Rixtel, Tungelroy, Tegelen, Eersel en Wellerloo. De drie doorzochte bedrijfspanden bevinden zich in in Asten, Altweerterheide en Kessel. Drie verdachten zijn aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. De hoofdverdachte is een 58-jarige man uit Venlo, de andere twee zijn een 34-jarige verdachte uit Ospel en een 41-jarige verdachte uit Aarle-Rixtel.