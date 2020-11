Inval bij natuursteenhandel in Asten, onderdeel van groter drugsonderzoek

De FIOD en de douane hebben maandagochtend een inval gedaan bij natuursteenhandel aan de Van Kuppenveldweg in Asten. De actie maakt onderdeel uit van een groter drugsonderzoek, zo laat een woordvoerder van het Landelijk Parket aan Omroep Brabant weten. Meer informatie over de actie kan ze nog niet geven.

Op foto's is te zien dat in Asten ook medewerkers aanwezig zijn van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) en Service en Ondersteuning Nederland (SEON). Zij komen bijvoorbeeld in actie bij het ontmantelen van druglabs en het afvoeren van chemische stoffen.

Ook is te zien dat er uit het pand verschillende vaten tevoorschijn komen. Of er iemand is aangehouden is niet duidelijk. Later maandag volgt er volgens het Landelijk Parket meer informatie.