Recordtemperatuur in Eindhoven: nog nooit was het in Nederland zo warm op 9 november

Het is historisch warm en dan vooral in Eindhoven. Om half twee gaf het KNMI-meetstation daar 18,2 graden aan. Daarmee verdwijnt het oude Nederlandse dagrecord uit 2015 uit de boeken. Toen werd het onder meer in Eindhoven 17,6 graden, meldt Weerplaza. Mogelijk moeten we rekening houden met nog meer temperatuurrecords, want de weerdienst verwacht dat het maandagmiddag nóg warmer wordt.

Het is de afgelopen dagen historisch warm in Brabant en de rest van Nederland, zei Wilfred Janssen van Weerplaza eerder al tegen Omroep Brabant. "Het is dat het geen zomer is, anders vielen de mussen van het dak", vertelde Janssen. "Een graad of tien is voor Brabant de gemiddelde temperatuur in deze tijd van het jaar."

De komende dagen daalt de temperatuur weer en keert het herfstweer waarschijnlijk weer terug.

