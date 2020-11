Ron en Petra winnen 100.000 euro in VriendenLoterij: 'Voor auto en zonnepanelen'

Martien Meiland reikte de prijs uit aan Ron en Petra. (Foto: Jurgen Jacob Lodder) vergroot

Het was een grote verrassing voor Ron en zijn vrouw Petra uit Oss. Ze wonnen 100.000 euro in de VriendenLoterij Bingo. Plannen voor het geld hebben ze al. "We willen graag zonnepanelen voor ons huis en een nieuwe auto," zegt Ron, "zodat ik de politiehonden die ik train veilig kan vervoeren.”

Paul Ruiter Geschreven door

Het stel ontving de cheque uit handen van Martien Meiland.

Ron en Petra zijn niet de enige geluksvogels in Brabant. In september won een vrouw uit Veldhoven 250.000 euro bij een trekking van de Vriendenloterij. Iemand uit Oosterhout werd diezelfde week miljonair bij een ander spel.

