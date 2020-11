Klokkengelui moet het glasgerinkel van Kristallnacht overstemmen

Over de Grote Markt in Breda klonken maandagavond vijf klokken om Kristallnacht te herdenken. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Het Klokkenluidersgilde in Breda luidde maandagavond alle klokken in de binnenstad om stil te staan bij de Kristallnacht, 82 jaar geleden. Door het coronavirus zijn samenkomsten verboden, dus werden er maandag overdag alleen bloemen gelegd bij het monument in het Wilhelminapark voor de 112 Joodse Bredanaars die in de Duitse concentratiekampen zijn omgebracht.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 was er in Duitsland en Oostenrijk een door de nazi's georganiseerde klopjacht op Joden. Ze werden aangevallen en vermoord. Ruiten van Joodse winkels werden vernield, synagogen in brand gestoken en bezittingen van Joden werden in beslag genomen. Het was de eerste grote georganiseerde geweldsexplosie tegen Joden in Duitsland sinds de nazi's er in 1933 aan de macht waren gekomen.

Antisemitisme

De Joodse gemeente Breda is blij met het gebaar van de klokkenluiders. Voorzitter Salomon Philip Soesan: "Met het toenemend antisemitisme wordt dit ook steeds belangrijker. Zodat de jeugd toch weet wat er toen gebeurd is. Het was het begin van de jodenvervolging door de nazi's."

Zo klonk het maandagavond in de binnenstad van Breda tijdens de herdenking van Kristallnacht.

Wachten op privacy instellingen...

De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk - zoals etalageruiten van Joodse winkels - dat tijdens deze aanvallen werd vernield. "Het glasgerinkel wordt bij deze herdenking symbolisch overstemd door klokgelui", aldus het Klokkenluidersgilde Breda.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.