Verloren ambtsketen van de burgemeester van Steenbergen blijkt sinterklaasgrap

De gemeente Steenbergen meldde maandag in een officieel persbericht dat burgemeester Ruud van den Belt zijn ambtsketen kwijt was. Het blijkt echter om een sinterklaasstunt te gaan om kinderen te betrekken bij de sinterklaasintocht komend weekend.

Omdat de burgemeester de ambtsketen bij de sinterklaasintocht zou dragen, stond er ook een oproep aan alle bassischolen in om de kinderen een tijdelijke alternatieve ketting te laten maken. "Zodat ik de Sint toch officieel kan ontvangen”, schreef de burgemeester in het bericht.

Niet de eerste burgemeester

Van den Belt zou niet de eerste Nederlandse burgemeester die zijn ambstketen verliest. De Leidse burgemeester Henri Lenferink raakte zijn ketting in 2008 daadwerkelijk kwijt. Een dure grap, aangezien het sieraad uit 1932 werd vervangen door een replica die enkele duizenden euro's kostte. Tien jaar later raakte hij voor de tweede keer zijn ketting kwijt. Een inwoner van de stad had het sieraad gevonden, maar in de prullenbak gegooid.