Vuurwerkverkopers balen van dreigend verbod met oud en nieuw en verwachten zwaarder letsel

Een vuurwerkloos oud en nieuw. Het lijkt erop dat dat er dit jaar echt gaat komen. Volgens de NOS komt het kabinet vrijdag met een voorstel voor een totaalverbod op vuurwerk. Reden: de ziekenhuizen kunnen de vuurwerkslachtoffers er niet ook nog bij hebben in deze coronatijd. Het nieuws komt hard binnen in de Brabantse vuurwerkbranche.

Marian Nooijen van ANO vuurwerk in Milheeze denkt dat straks veel Nederlanders het vuurwerk illegaal gaan kopen in het buitenland. “Ik heb Duitse collega’s gesproken die zeggen dat ze alle Nederlanders 25 procent korting geven als er een verbod komt."

Ook Elwin van den Berg van vuurwerkgroothandel Vulcan Europe in Tilburg is bang voor illegale handel: "Ik ben echt bang dat het averechts werkt. Alles wat je in het buitenland koopt, is zwaarder en illegaler en dat zal tot meer slachtoffers leiden."

Cobra of Astronautje

Van den Berg: "In Nederland kopen veel mensen vuurwerk. Ook al gaat maar de helft naar het buitenland voor het vuurwerk, betekent dat per saldo zwaarder letsel. Niet meer, maar wel ernstiger. Als je een Cobra koopt of dat soort troep, dan zorgt dat voor zwaarder letsel zoals amputaties en dat gebeurt niet met het gewone Astronautje."

De financiële gevolgen voor groothandel en winkelier zijn groot. Marion Nooijen: "Het is een heel grote strop. We hebben het vuurwerk al ingekocht en alle keuringen gehad. Ontsmettingsmiddel en mondkapjes zijn ingekocht. We hebben eigenlijk alles al in kannen en kruiken." Ook Elwin van den Berg is bang voor de gevolgen: “Wij maken in deze maanden 80 procent van de omzet. Wij handelen met acht mensen fulltime in consumenten- en professioneel vuurwerk. Zonder compensatie betekent dat het einde van het bedrijf.”

Eerst zien dan geloven

Maar de groothandelaar in vuurwerk verwacht wel gecompenseerd te worden. Het kabinet heeft, volgens de NOS, tientallen miljoenen beschikbaar voor een steunpakket voor de sector. Van den Berg: ”Ik verwacht wel gecompenseerd te worden, maar ik moet het eerst zien dan geloven. Begrijp me goed, we willen er geen slaatje uit slaan maar we willen gewoon door. Iedereen lijdt eronder.“

Volgens Van den Berg zou de overheid geen verbod hoeven in te stellen als de voorlichting over illegaal vuurwerk beter is: "Spreek de mensen aan die wel die Cobra’s aansteken. Doe daar een beroep op. Als we er normaal mee omgaan, dan hebben we allemaal ons uitje. Degenen die het niet wil blijft gewoon thuis achter het raam. Beperk de afsteektijden desnoods. Dan heb je minder slachtoffers en minder overlast." Marian Nooijen is het daarmee eens: "Mensen willen vuurwerk afsteken om dit rotjaar weg te blazen. De zorg wordt zo niet ontlast."

