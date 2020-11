Tientallen jongeren op de vuist in Oosterhout: politie zoekt slachtoffer

Foto: Google Streetview vergroot

Bij een vechtpartij tussen tientallen jongeren op het Bouwlingplein in Oosterhout is vrijdagmiddag iemand behoorlijk gewond geraakt. De politie is op zoek naar het slachtoffer, dat zich niet gemeld heeft, en andere betrokkenen bij de vechtpartij.

Ron Vorstermans Geschreven door

Tientallen jongeren tussen de 14 en 18 jaar gingen rond vier uur bij het winkelcentrum met elkaar op de vuist. Agenten die vervolgens een kijkje gingen nemen troffen niemand aan. Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat er iemand flink is mishandeld. Een jongen werd op die beelden geschopt, naar de grond gewerkt en vervolgens tegen zijn hoofd getrapt.

De politie vraagt het slachtoffer en andere betrokkenen dringend zich te melden.

