Arrestaties na vernieling coronatestlocatie in Beek en Donk

Er zijn maandag twee mannen (21 en 25) aangehouden voor de vernieling van een coronatestlocatie aan de Burgemeester van der Weidenlaan in Beek en Donk. Het tweetal zit vast voor verder onderzoek. De schade werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangericht met een vuurwerkbom.

Die nieuwe keet staat meer in het zicht van de parkeerplaats. Ook er is nu camerabeveiliging geplaatst. Hoe de politie het tweetal precies op het spoor is gekomen, wil ze niet bekendmaken 'vanwege de stand van het onderzoek.'

Burgemeester Frank van der Meijden is blij. "Waardering voor het goede werk dat er snel en adequaat is opgetreden. Het vernielen van andermans eigendom is ontoelaatbaar. De impact van deze vernieling is groot in onze gemeenschap en daarbuiten. We accepteren dergelijk gedrag niet.”