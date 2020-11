Na teddyberen, nu gluurpietjes achter de ramen voor speurende kinderen in coronatijd

Een van de gluurpietjes in Gemert (foto: Veronique Geerts). vergroot

Tijdens de eerste maanden van het coronavirus konden kinderen in de hele provincie speuren naar teddyberen achter de ramen. Tijdens de tweede golf organiseren mensen op verschillende plekken ‘gluurpietjes speurtochten’ om kinderen in sinterklaassfeer iets leuks te geven om naar uit te kijken. In Gemert bijvoorbeeld loopt dit al aardig uit de hand, vertelt een van de initiatiefnemers.

Rebecca Seunis Geschreven door

Geen intocht en waarschijnlijk geen grote familiebijeenkomsten op pakjesavond. Kinderen krijgen in 2020 toch te maken met een heel ander sinterklaasfeest. Maar een aantal creatievelingen heeft iets bedacht om het de komende weken iets leuker te maken voor de kleintjes.

"Wij zagen het idee in een creatieve groep op Facebook. Een grote sticker van een pietje die je achter het raam kunt plakken. Ik en twee anderen uit Gemert hadden het eigenlijk tegelijkertijd gezien dus ik dacht: laat ik eens op Facebook kijken of ik een groep kan aanmaken hiervoor. Dat liep al snel een beetje uit de hand", vertelt Veronique Geerts uit Gemert.

Een gluurpietje (foto: fb gluurpietjes speurtocht). vergroot

250 huizen

"Linda die de stickers maakt, heeft het een beetje zwaar", vertelt Veronique lachend. "Vandaag heeft ze honderd pietjes gemaakt. In twee dagen tijd denk ik dat wel tweehonderd tot tweehonderdvijftig mensen zo'n pietje voor het raam hebben gehangen in Gemert."

Nu het sinterklaasjournaal weer is begonnen, vonden de drie inwoners van Gemert het tijd voor iets extra's voor de kinderen. "Er valt veel weg voor kinderen en je wil niet dat kinderen alleen maar achter YouTube zitten nu. Hopelijk wordt het vanaf zaterdag leuk voor kinderen om rond te lopen. Dan hoeven we ook niet massaal de bossen in maar kan iedereen Gemert verkennen. De pietjes worden verkocht voor drie euro per stuk en daarvan gaat vijftig cent naar het sinterklaascomité zodat er hopelijk over een jaar een extra groot sinterklaasfeest in de Gemert plaats kan vinden."

"Het is niet de bedoeling dat mensen groepsspeurtochten gaan lopen of evenementen gaan organiseren. Mensen kunnen hun eigen rondje binnen Gemert maken."

(foto: fb guurpietjes speurtocht). vergroot

Ook op andere plekken

In verschillende andere dorpen en steden vind je ook al gluurpietjes achter de ramen. Bijvoorbeeld in Nistelrode, Moerdijk en Volkel. Op Facebook worden honderden foto's gedeeld van alle locaties waar zo'n pietje te vinden is.

Tip ons!

