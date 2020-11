Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Opnieuw auto in vlammen op in Dommelen, straat al eerder doelwit

In Dommelen is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een auto door brand verwoest. Een wagen brandde uit op de oprit van een huis aan het Valentijndal. Een achterbuurvrouw ontdekte de brand rond halftwee en maakte de eigenaresse wakker door op de ramen te bonken.

Sandra Kagie Geschreven door

Volgens omstanders is het de afgelopen jaren al vaker raak geweest in de straat. Ze vermoeden brandstichting. Dit wordt door de politie onderzocht.

Twee straten verderop brandden twee weken geleden twee auto's uit. Een derde wagen raakte beschadigd. Bewoners wisten een vierde auto te redden.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision vergroot

Foto: Rico Vogels / SQ Vision vergroot

Foto: Rico Vogels / SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.