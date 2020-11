Ad (66) uit Sprang-Capelle vermist, vertrok met zijn auto vanaf de Wilhelminastraat

Ad, een man van 66 uit Sprang-Capelle, wordt vermist. Maandagochtend werd in de omgeving Waalwijk een Burgernetbericht van zijn vermissing verspreid. Maandagavond liet de politie weten dat hij nog niet terecht is.

De man is met de auto vertrokken vanaf de Wilhelminastraat in Sprang-Capelle. Daar is hij voor het laatst gezien.