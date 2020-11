Auto van vermiste Ad (66) uit Sprang-Capelle teruggevonden, politie start zoektocht

De vermiste Ad van 66 uit Sprang-Capelle (foto: Facebook, @politiewaalwijk). vergroot

De auto van de sinds maandagochtend uit Sprang-Capelle vermiste Ad (66) is door de politie gevonden. Dit bij de afvaartplaats van de pont tussen Sprang-Capelle en Dussen. Daar in het water van de Bergsche Maas start de politie later dinsdag een zoektocht naar de man, laat een woordvoerder weten. Hiervoor moet een boot van de Landelijke Eenheid ter plekke komen.

Maandagochtend werd in de omgeving Waalwijk een Burgernetbericht van de vermissing verspreid. Dit even nadat Ad vertrok met de auto vanaf de Wilhelminastraat in Sprang-Capelle. Daar is hij voor het laatst gezien. Op het moment dat hij vertrok, droeg hij waarschijnlijk een zwart/grijs joggingpak.

Na een bericht maandagavond van de politie dat hij nog niet terecht was, kwam dinsdag de update van de vondst van de auto.

