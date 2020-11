Wie wordt de Brabander van het Jaar 2020? Dat bepaal jij, stem nu!

Breng je stem uit op de Brabander van het Jaar vergroot

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou zou moeten zijn. We kregen heel veel reacties en daaruit zijn tien kandidaten geselecteerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij!

Maak een keuze uit de tien genomineerden en ga naar brabandervanhetjaar.nl om op je favoriet te stemmen. De stembus is geopend tot en met vrijdag 11 december. Dit zijn de genomineerden:

Barry Smetsers uit Spoordonk

Linda Oerlemans uit Tilburg

Marcel Koelhuis uit Berghem

Marc Schoutens uit Heeswijk-Dinther en Ellen Willink uit Den Bosch

Siem Bartels uit Breda

Maarten de Gans uit Boxtel

Jan van den Velden uit Rijen

Bob van Rutte uit Nuenen

Monique van de Pol uit Helmond

Petra de Jager uit Zevenbergen

Winnaar

Op tweede kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie zich de Brabander van het Jaar 2020 mag noemen. In dat programma worden uiteraard ook de zorghelden uitgebreid in het zonnetje gezet.

