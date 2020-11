Koplampen van Volvo’s in trek bij dieven: zo gaan boeven te werk [VIDEO]

Verschillende Volvo-eigenaren troffen hun auto de afgelopen dagen zo aan. vergroot

Volvo-onderdelen zijn in trek bij dieven. De laatste dagen is het vaak raak in Best en Oirschot. En vooral de koplampen zijn populair bij bendes. Volgens Peter Jochems van schadebedrijf De Kade is het een dure grap voor Volvo-eigenaren: de totale schade bedraagt al gauw 2800 euro. Dieven hebben de koplampen er binnen de kortste keren uit.

Rebecca Seunis

Jochems laat zien hoe dieven te werk gaan:

“Soms zien we dit drie keer in een week, soms zien we het maanden niet”, legt Jochems uit. “Ze stelen de koplampen, omdat ze duur zijn en makkelijk te verhandelen. Andere onderdelen in de Volvo, zoals de navigatie en airbags, zitten vast ingebouwd dus dat is veel meer werk voor dieven. Daarom laten ze die zitten. Bij BMW’s en Volkswagens bijvoorbeeld halen ze wel alles eruit.”

Volgens Jochems kreeg hij via de verzekering ooit te horen dat de koplampen voor de wietteelt worden gebruikt. Toch lijkt dat al jarenlang een terugkerend broodje aapverhaal. “Wij horen ooit dat ze de lampen tegenkomen als hennepkwekerijen worden opgerold. Maar hoe dat werkt weet ik niet, daar heb ik geen verstand van”, zegt hij. Waar ze ook voor gebruikt worden, de koplampen zijn de afgelopen dagen in trek bij dieven.

"Wat een rotstreek, wat asociaal."

Kees de Ridder uit Best trof maandagochtend zijn Volvo zonder koplampen aan voor zijn huis. "Ik zag twee grote gapende gaten. Ik dacht: wat een rotstreek, wat asociaal." Hij was niet de enige in de wijk. In minder dan twee weken tijd werden vijf Volvo-eigenaren slachtoffer. Van vier Volvo's werden de koplampen gestolen. "Het kost veel geld. Ik ben mijn auto een week lang kwijt. Het is een hoop gedoe."

Zo trof Kees de Ridder zijn auto aan. (foto: Rogier van Son). vergroot

André Bouwman, consultant van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit over de nieuwe ‘trend’: “Het lijkt te gaan om een hit en run tactiek waarbij ze zich een tijdje richten op een bepaald merk in een bepaalde buurt en na enkele weken richten ze zich weer op iets anders. Er is eigenlijk weinig tegen te doen. Ook als voertuigbezitter niet. Je kunt dingen uit je auto halen zoals een zonnebril of een laptop. Maar in het geval van de koplampen kun je er eigenlijk niks tegen doen, behalve zorgen voor een goed alarmsysteem.”

Hij heeft wel een vermoeden waarom dieven het nu gemunt hebben op koplampen: “Niemand steelt koplampen om op de schoorsteen neer te zetten. Ze worden gericht gestolen voor schadeherstel.”

