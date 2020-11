Kleding met betekenis, Marjolein uit Oss maakt iets nieuws van jouw oude broek

Marjolein maakt van oude, betekenisvolle kledingstukken iets nieuws. vergroot

Kleding met een betekenis. Marjolein van de Donk uit Oss zoekt kledingstukken die mensen niet meer dragen, maar waar wel een bijzonder verhaal achter schuilgaat. Daar maakt ze vervolgens weer iets anders moois van. “Het is niet recyclen, maar upcyclen. Kleding met waarde, daar wordt een mens gewoon veel gelukkiger van.”

In haar eigen ateliertje aan huis vertelt Marjolein honderduit over haar gedrevenheid om iets moois te maken. Zelf groeide ze op in gezin waar ‘nieuwe kleren’ geen gemeengoed waren. “Je deed het met wat je had.”

Daardoor was ze al snel handig met de naaimachine. “Dan ratste ik nog snel een shirtje onder dat ding om er iets leuks van te maken als ik die avond op stap ging.” Natuurlijk was dat voor een deel uit nood geboren, maar Marjolein omarmde de situatie volledig en besloot al snel dat ze de modewereld in wilde.

Recyclen is hip

“Een plek waar bleek dat iets maken van iets bestáánds helemaal niet tof gevonden werd”, zegt ze. “Alles moest nieuw, met dure stoffen.” Ze deed het, om in de pas te blijven lopen op die opleiding, maar heel gelukkig werd ze er niet van. Inmiddels zullen ze er op de modeopleidingen ook wel een beetje anders tegenaan kijken, denkt ze. Want recyclen is momenteel hartstikke hip.

Tuurlijk koopt ze zelf ook wel eens iets nieuws. En wordt daar dan ook echt wel - even - heel blij van. “Het is een rush. Een korte. En daarna hangt zo iets gewoon maar in de kast. Koop kleding die je ook echt graag wil dragen”, zegt ze. “Kleding die voldoet aan jouw normen bijvoorbeeld, omdat het lokaal geproduceerd is, of omdat je zeker weet dat er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. Dan koop je het bewust en zal je het een stuk minder makkelijk wegdoen.”

Betekenis maakt waardevol

Dat minder kopen en minder weggooien goed is voor het milieu weet iedereen. Maar de visie van Marjolein gaat verder. “Kleding die in bulk wordt geproduceerd heeft geen verhaal, geen betekenis. Iets dragen waar wel een verhaal achter zit, maakt dat je het draagt met trots en dat doet iets met je.”

Je eigen kleding vermaken tot iets anders gebeurt al meer. De broek die je niet meer draagt tot een tas omtoveren, bijvoorbeeld. Of een sjaal maken van een oude trui.

Nu gaat Marjolein nog een stapje verder. Voor haar patchwork-project vraagt ze mensen om een kledingstuk dat zij niet meer dragen naar haar op te sturen. Een kledingstuk met een verhaal, waaruit blijkt waarom het een waardevol item is. Samen met alle mensen die zich hebben aangemeld bedenkt ze vervolgens wat er van dat stuk gemaakt kan worden. “Het is een creatief proces waar we met zijn allen aan meedoen.”

De nieuwe stukken gaan vervolgens weer in de verkoop. "Ik maak van jouw bijzondere versleten broek dus geen sjaal voor jou", zegt Marjolein.

Deel van opbrengst naar goed doel in Lesbos

Van de opbrengsten van de verkochte kledingstukken gaat een groot deel naar het goede doel Because We Carry. Wekelijks gaan teams van vrijwilligers naar het Griekse eiland Lesbos om daar de vele vluchtelingen te helpen. Dat varieert van het uitdelen van eten tot het regelen van droge kleren. Elke gedoneerde euro komt goed terecht. "Ik vind het een geweldig goed doel, vrijwilligers doen er belangrijk werk. Daar wil ik financieel heel graag een steentje aan bijdragen."

