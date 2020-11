Jonge verdachten opgepakt voor reeks van berovingen op maaltijdbezorgers

Archieffoto: Rob van den Broek. vergroot

De politie heeft twee jonge verdachten opgepakt voor drie berovingen op maaltijdbezorgers in Best en Oirschot. Het gaat om een jongen van 17 uit Best en een 19-jarige man uit Oirschot.

De berovingen dateren van begin januari dit jaar. In alle drie de gevallen werd er een maaltijd besteld en werd de bezorger in de buurt van het opgegeven adres opgewacht door de daders.

Op 8 januari 2020 sloegen de berovers voor het eerst toe. Dat gebeurde in Oirschot, waar de bezorger werd bedreigd met een wapen en daarna beroofd van zijn wisselgeld. Op 12 januari werden in Best twee maaltijdbezorgers beroofd. Ook toen werd een wapen gebruikt.

De politie vermoedt dat het tweetal verantwoordelijk is voor beide overvallen in Best. Een van hen zou de overval in Oirschot op zijn geweten hebben. Mogelijk was daar een andere handlanger bij betrokken.

