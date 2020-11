Topzwemmers buigen teleurstelling door de coronacrisis om in optimisme

Topzwemmers werken ondanks corona keihard om hun Olympische droom toch te realiseren vergroot

De topzwemmers van het High Performance Center Eindhoven staan door de coronacrisis al zo’n acht maanden droog. Wedstrijden zijn er het afgelopen jaar niet of nauwelijks gehouden, maar trainen in de eigen zwembubbel kan gelukkig weer wel.

Rob Bartol

De allergrootste domper voor de sporters was dat de Olympische spelen niet doorgingen. Die teleurstelling hebben ze in Eindhoven echter weten om te buigen in een positieve houding. “We zien het nu ook als een zegen”, zegt zwemcoach Marcel Wouda. “We kunnen nu een jaar langer trainen om nog verder door te groeien.” Coach en zwemmers gaan ervan uit dat de spelen volgend jaar wel doorgaan.

Coach en zwemmers over de nieuwe saamhorigheid:

De acht maanden corona, waar Wouda en zijn zwemmers uiteraard ook mee te maken hebben, heeft bij de coach en zijn team best veel losgemaakt. “Als ik nu terugkijk, geeft het bij mij een gevoel van tweestrijd. Aan de ene kant hebben de topsporters het goed voor elkaar. Aan de andere kant heb ik enorm te doen met de mensen die ook willen zwemmen, maar dat niet mogen. Ik vind dat een persoonlijk dilemma.”

Het aantal coronabesmettingen in het topzwemmen is tot nu toe beperkt gebleven tot één geval. "Het was Femke Heemskerk die positief werd getest voor deelname aan een wedstrijd in het buitenland. Zij ging toen direct in quarantaine.” Bij de trainingen in Eindhoven zijn de hygiënemaatregelen dan ook streng. Klaar met trainen en uit het water betekent een mondkapje op en echt afstand houden.

Zwemmers en coach richten zich nu vooral op het eerste en misschien wel enige ijkpunt van 2020: Het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam. “Die wedstrijden vinden plaats zonder publiek en daar zijn we nu naartoe aan het werken”, aldus zwemcoach Marcel Wouda. "We zijn heel blij dat dat door kan gaan."

