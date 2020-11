PSV hangt speciale lampen op in kleedkamers in strijd tegen coronavirus

PSV gaat in de kleedkamers van het Philips Stadion en op het trainingscomplex speciale lampen ophangen om het coronavirus te bestrijden. Het gaat om zogenoemde UV-C desinfectieverlichting. Uit Amerikaans onderzoek zou blijken dat het licht werkt in de strijd tegen het virus.

In het stadion komen drie van die speciale lampen te hangen in de kleedkamer van PSV, maar ook in de kleedkamer van de tegenstander. In totaal gaat het om vijftien lampen in het stadion en op de Herdgang.