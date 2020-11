Monique geeft kinderen feestgevoel en cadeautjes en daarom moet zij Brabander van het Jaar worden

Monique geeft kinderen een feestgevoel met gratis cadeau's vergroot

Monique van de Pol uit Helmond vindt dat ieder kind een feestje moet kunnen vieren. En daar horen natuurlijk cadeautjes bij. Maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom heeft Monique Stichting Speel je mee opgericht. Daarmee zorgt ze ervoor dat ieder kind dat jarig is of bijvoorbeeld een zwemdiploma haalt, een cadeautje krijgt. Daarom is Monique genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Poppen, puzzels en speelgoedauto's. Het winkeltje van Stichting Speel je mee staat er vol mee. Vaders, moeders, opa's en oma's die op of onder de armoedegrens leven mogen hier een paar keer per jaar gratis een cadeautje uitzoeken voor hun (klein)kinderen.

Oprichter Monique legt uit: "Het is niet altijd zichtbaar, maar in Nederland leven veel mensen in armoede. Ook in Helmond. Vaak is er geen geld om bijvoorbeeld een communie, het behalen van een zwemdiploma of een verjaardag te vieren. Wij vinden dat ieder kind het verdient om een feestje te kunnen vieren en daar hoort natuurlijk een cadeautje bij."

Opa's en oma's

Het speelgoed was eerst alleen af te halen door ouders. Maar inmiddels is de doelgroep uitgebreid. Monique: "We hoorden steeds vaker van opa's en oma's dat ze geen cadeautjes voor de kleinkinderen konden kopen. Dus zijn die ook welkom."

Het meeste speelgoed wordt gedoneerd door mensen die het over hebben. Monique en haar vrijwilligers zamelen speelgoed in dat nog mooi en bruikbaar is. Dat maken ze schoon en zetten het in de winkel. Iedere woensdag mogen mensen dan iets uit komen zoeken. Monique: "Spellen worden helemaal nagekeken, puzzels worden gelegd, poppenkleertjes gaan mee naar huis en worden gewassen. We krijgen gelukkig heel veel mooie dingen binnen."

Kinderfeestje

Monique merkte dat het voor mensen die weinig te besteden hebben, lastig is als hun kind voor een feestje wordt uitgenodigd. "Om dan vijf of tien euro aan een cadeautje uit te moeten geven is best veel geld. Bovendien zijn de ouders vaak bang dat ze die kindjes ook weer uit moeten nodigen als hun eigen kind jarig is. Daarom worden ze vaak ziekgemeld bij feestjes. Dat is zo sneu."

Ook daar heeft Stichting Speel je mee iets op bedacht. In de winkel staat een kast met kleine cadeautjes. Monique: "Daar mogen ze op vertoon van een uitnodiging voor een kinderfeestje drie keer per jaar een cadeautje uitzoeken om aan hun jarige vriendje of vriendinnetje te geven. En we verloten een paar keer per jaar compleet verzorgde kinderfeestjes voor mensen die anders geen kinderfeestje kunnen vieren."

Stichting Speel je mee bestaat nu acht jaar. Hiermee bezorgen Monique en haar vrijwilligers ieder jaar ruim 500 kinderen een feestgevoel.

