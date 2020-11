TOP Oss verliest met 3-0 van Excelsior, IJslander Ómarsson maakt met drie doelpunten het verschil

TOP Oss heeft dinsdagavond de wedstrijd tegen Excelsior verloren. De Rotterdammers wonnen met 3-0. Alle drie de doelpunten werden gemaakt door IJslander Elías Már Ómarsson. Door de nederlaag verblijft de ploeg van trainer Klaas Wels nog steeds in de onderste regionen van de Keuken kampioen Divisie.

De wedstrijd in Rotterdam was amper begonnen of TOP Oss stond al met 1-0 achter. In de tweede minuut scoorde Elías Már Ómarsson uit een corner voor de Rotterdammers. Gaandeweg de eerste helft herpakte de ploeg van trainer Klaas Wels zich. Het spel golfde heen en weer. TOP Oss kreeg enkele kansen om op gelijke hoogte te komen. Dean Guezen was dichtbij de gelijkmaker. Schoten van Giovanni Buttner en Lorenzo Pique werden door Excelsior-keeper Alessandro Damen onschadelijk gemaakt.