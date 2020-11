Na 30 jaar weet nog niemand wie vermoorde 'Meisje van Teteringen' was

. vergroot

In de bossen bij Teteringen werd op Eerste Kerstdag 1990 het levenloze lichaam gevonden van een meisje. Gemarteld, vermoord en als vuil gedumpt in doeken en tapijt. Met een boek, een website en een lied probeert Theo Jongedijk uit Teteringen nu alsnog om te achterhalen wie 'het Meisje van Teteringen' was. "Ze heeft geen naam, het enige tastbare dat we van haar hebben is een laatste foto voor de lijkzak werd gesloten."

Eigenlijk wil Jongedijk dat de politie het onderzoek naar de moord heropent. En dat zijn boek en website nieuwe aanknopingspunten bieden om bij de daders te komen.



Gestolen

"Degenen die dit hebben gedaan, hebben haar naam gestolen. Al dertig jaar ligt ze hier in Teteringen naamloos begraven op het kerkhof. Onder een mooie marmeren steen waar alleen op staat 'doordat wij jou gedenken, krijg jij het eeuwig leven'. Maar daar hoort een naam bij. Zodat wij weten met wie wij te maken hebben", aldus de oud-Telegraafjournalist.

Op de kruising van het Cadettenkamp en de Galgestraat in de bossen van Teteringen kan Jongedijk nog altijd niet bevatten dat nooit iemand het meisje is komen zoeken. "Niemand die haar mist, niemand die zich zorgen om haar maakt. Hoe kun je zomaar in het niets opgaan voor je vrienden, familie en kennissen?"

Wroeging

Jongedijk hoopt dat ook de media-aandacht gaat helpen. "Met alleen een stuk in de krant red je het niet. Je moet een hoop tamtam maken om te zorgen dat iedereen het erover heeft., Ik hoop dat de dader - of daders - nu eindelijk wroeging krijgen en hun verhaal gaan doen. Zodat we horen wat er met haar is gebeurd en wie ze was."

En de initiatiefnemer is hoopvol gestemd: "Ze is gevonden op 25 december 1990. Ik hoop dat we rond deze kerst - dertig jaar later - haar naam op het graf kunnen aanbrengen."

De Teteringse artiest Jaap Oomen maakte ook een lied over 'Het Meisje van Teteringen'.

