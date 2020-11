Auto totaal uitgebrand in Eindhoven, mogelijk aangestoken

1/2 Auto uitgebrand in Eindhoven

Aan de Sint Gerlachstraat in Eindhoven is dinsdagnacht een auto uitgebrand. Iets na middernacht kreeg de brandweer een melding van de brand.

De brandweer heeft het vuur gedoofd met schuim en twee hogedrukstralen, maar de auto was niet meer te redden.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Omwonenden vermoeden dat er opzet in het spel is. Een getuige zag een auto hard wegrijden toen de brand uitbrak.