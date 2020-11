Vrouw zwaargewond na frontale botsing met een tractor in Veghel

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision vergroot

Een vrouw is woensdagochtend rond zeven uur in Veghel frontaal met haar auto op een tractor gebotst. De vrouw raakte zwaargewond en bekneld, en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval gebeurde op de Goordonksedijk, maar wat er precies is gebeurd voordat de botsing plaatsvond is onduidelijk. De auto van de vrouw eindigde na de frontale botsing in de sloot. De brandweer moest eraan te pas komen om de vrouw uit de auto te bevrijden. Er landde ook een traumahelikopter. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

