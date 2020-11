Philips en PSV verlengen langstlopende sponsorcontract met tien jaar

Philips en PSV verlengen het sponsorcontract met tien jaar. De langstlopende sponsorverbintenis op aarde blijft daarmee tot 2031 in stand. Al die tijd houdt het Philips Stadion ook de sponsornaam.

Philips verlengt ook het Brainport-PSV-partnership met 5 jaar. Naast Philips bestaat die sponsorclub uit ASML, High Tech Campus Eindhoven, Jumbo Supermarkten, Royal Swinkels Family Brewers en VDL. Die samenwerking is gestart op 1 juli 2019. De naam van Philips stond tot een paar jaar geleden ook op de voorkant van het shirt van PSV. Tegenwoordig staat daar de naam van Brainport Eindhoven.

“We passen onze medische technologie ook toe om de prestaties en gezondheid van onze spelers, staf en medewerkers naar een nog hoger niveau te brengen. Daarmee is onze samenwerking misschien wel hechter dan ooit tevoren.”

Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV, is blij met de sponsorverlenging. “Philips staat aan de basis van het verleden, het heden, en de toekomst van onze club. Meer dan ooit beseffen we hoe bijzonder dat is”, zegt hij in een persbericht.