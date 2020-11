Jonge overvallers willen mobieltje van wandelaar afpakken in Breda

Een 18-jarige jongeman uit Breda is dinsdagavond worstelend op straat beland omdat twee straatrovers zijn telefoon wilden stelen. De jonge daders, vermoedelijk ongeveer 16 of 17 jaar oud, ontkwamen zonder buit en worden nog steeds gezocht door de politie.

De Bredanaar liep rond zeven uur ’s avonds op de kruising van de Generaal Mackzekstraat en Paul Windhausenweg nabij het Wilhelminapark. Twee jongens vroegen of ze even op zijn telefoon mochten kijken, maar probeerden er vervolgens met zijn mobieltje vandoor te gaan.

Er ontstond een worsteling waarna de overvallers vertrokken. Niemand raakte gewond. Het mobieltje werd dankzij de zoekfunctie in struiken in de buurt teruggevonden. De politie is op zoek naar getuigen van de straatoverval en roept omstanders op contact op te nemen.