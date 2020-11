Strenge coronaregels voor basketbalsters op weg naar EK: 'Socializen is er niet bij'

Chatilla van Grinsven vergroot

Het kan voor Jill Bettonvil, Chatilla van Grinsven en Jacobine Klerx een gedenkwaardige week worden. Met het Nederlandse vrouwen basketbalteam kunnen zij zich voor het eerst sinds 1989 plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Oranje moet daarvoor in Amsterdam winnen van Slowakije en Hongarije.

De coronacrisis speelt duidelijk een rol bij de basketbalsters merkt Jill Bettonvil uit Den Bosch. “We moeten heel voorzichtig zijn en mogen niets samen doen. Zo zitten we met z’n tweeën aan tafel op afstand van elkaar te eten in plaats van met z’n allen.”

“We zien elkaar alleen met mondkapjes op als we de bus in gaan."

De Oranjevrouwen hebben een hotel met eigen ingang en een eigen etage. Verder heeft iedere speelster een eigen kamer die ze zelf moeten bijhouden omdat er geen hotelpersoneel binnen mag.

Getraind wordt er twee keer per dag. Kort voor en na de trainingen zijn de enige momenten dat de selectie samen is. Een vreemde gewaarwording volgens Chatilla van Grinsven uit Helmond. “We zien elkaar alleen met mondkapjes op als we de bus in gaan. Socializen is er niet bij. We missen de spelletjes en het gek doen, maar goed: we wennen eraan.”

“De eerste week was ik enorm aan hoesten, had ik pijn aan mijn ogen en steken in mijn borstkas."

Loyce Bettonvil, de zus van Jill, ook een vaste speelster van Oranje is er niet bij omdat zij getroffen is door corona. Ze is nu aan de beterende hand, maar heeft het zwaar gehad. “De eerste week was ik enorm aan hoesten, had ik pijn aan mijn ogen en steken in mijn borstkas. Deze week ben ik nog flink verkouden en ruik ik nog steeds niks.”

Jacobine Klerx uit Waalwijk stond op de reservelijst, maar omdat nog een speelster positief getest is, is ze opgenomen in de selectie voor de wedstrijden van deze week.

Overigens heeft corona ook een positief gevolg voor Oranje. Eigenlijk waren de duels tegen Slowakije en Hongarije uitwedstrijden. Vanwege corona heeft de internationale basketbalbond FIBA bepaald dat de duels in een ‘bubbel’ gespeeld moeten worden en dat is Amsterdam geworden.

Oranje won een jaar geleden verrassend thuis van Hongarije (66-56) en heeft nu bij twee overwinningen deze week een ticket voor het EK binnen. Het Europees kampioenschap is volgend jaar juni in Frankrijk en Spanje.

Chatilla van Grinsven en Jill Bettonvil over hun kansen:

