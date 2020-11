Dakloze MOE-landers worden opgevangen in oude school in Tilburg

De oude Jan Ligthartschool. vergroot

Dakloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (zogeheten MOE-landers) worden vanaf vrijdag opgevangen in de oude Jan Ligthartschool aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Dat heeft de gemeente laten weten. In de winter kunnen er 25 daklozen onderdak vinden.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De gemeenteraad had gevraagd om opvang voor de daklozen. Aan het begin van de coronatijd, vanaf maart dit jaar, werden daklozen migranten ook al opgevangen, toen in de Willem II gevangenis in Tilburg. Maar omdat de MOE-landers niet goed kunnen samenwonen met andere daklozen, is er naar een aparte opvang gezocht. Door corona is ook opvang bij Traverse niet mogelijk.

Draagvlak

Omwonenden van de school krijgen een brief van de gemeente, waarin de komst van de daklozenopvang wordt aangekondigd. Politieke partij Lijst Smolders Tilburg (LST) heeft meteen al vragen gesteld. Voorman Hans Smolders vraagt waarom de gemeente niet eerst met de wijk in gesprek gaat, om zo het draagvlak te vergroten. De LST ziet de opvang liever in het buitengebied van de stad.

De daklozenopvang voor arbeidsmigranten is tot en met maart volgend jaar open. De daklozen worden geholpen door daklozenopvang Traverse en door de Stichting Barka, die dakloze arbeidsmigranten probeert te laten terugkeren naar hun vaderland.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.