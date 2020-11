Podcast duikt 11 keer in carnaval en alles eromheen: 'Het gevoel van carnaval'

Betty en Jordy bouwen een podcastfeestje. vergroot

Omroep Brabant-presentator Jordy Graat gaat in een 11-delige podcastserie op zoek naar 'Het gevoel van carnaval'. De komende weken duikt hij in elke aflevering in een ander thema. Of het nu de liedjes zijn of prins carnaval, het verkleden of het tonpraoten. Elke 11 dagen verschijnt er een nieuwe aflevering op jouw favoriete podcast-app of platform. Abonneer je en mis er geen één!

Jordy: "We wilden de carnavalsliefhebbers toch die broodnodige dosis carnavalsgevoel geven in deze gekke tijd. Want dat gevoel is niet te stoppen. Dat bloed kruipt waar het niet gaan kan!"

In de podcastserie komt alles aan bod. Van oude anekdotes via dingen die je écht niet wist over carnaval tot de hartstochtelijke overpeinzing van Christel de Laat.

De eerste aflevering staat nu online. Jordy Graat praat met De Deurzakkers en Veul Gere over carnavalsliedjes. Ieder jaar komen er weer honderden liedjes uit en alle makers hopen die ene kraker te hebben. Maar wat maakt een liedje nou een goed liedje? En wat is dat voor drang dat artiesten elk jaar een liedje willen maken?

De Deurzakkers en Veul Gere constateren allemaal dat er wel wat veranderd is door de jaren heen. Willem van Schijndel van De Deurzakkers: "De jeugd wil toch weer wat anders. 'Het feest kan beginnen' zou nu misschien geen hit meer worden. Maar als Kraantje Pappie meedoet kan het misschien weer wel aanslaan!"

Luister naar 'Het gevoel van carnaval' in jouw favoriete podcastapp:

