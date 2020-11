Loes en Remco trouwen op de elfde van de elfde en iedereen is verkleed

Een bont gezelschap. Veel intimiteit, veel leut en een burgemeester als trouwambtenaar. Remco Oosterwijk en Loes van Rijsbergen beleefden woensdag letterlijk een unieke dag. Op de elfde van de elfde, om 13.11 uur, gaven zij elkaar het jawoord in Tullepetaonestad Roosendaal.

Dat carnaval bij het kersverse bruidspaar door de aderen stroomt, is het understatement van het jaar. Het gaat zelfs zo ver, dat Remco bij de start van de Roosendaalse optocht in 2019 door de knieën ging en Loes ten huwelijk vroeg. “Bij het standbeeld van de Tullepetaon, precies om elf over één”, aldus de glunderende bruidegom.

Leuker, mooier, intiemer

Het coronavirus, dodelijk voor de huwelijksbranche, leek roet in het eten te gooien, maar elf weken geleden besloten Remco en Loes toch om hun bruiloft door te laten gaan. Daarvoor was de datum 11-11-20, simpelweg te mooi. “Dat komt nooit meer voor”, aldus Remco, die samen met zijn bruid 18 andere gasten mocht uitnodigen voor hun grote dag in de voormalige kerk Anno 1810 aan de Bloemenmarkt. “Van dat kleine aantal zullen we nooit spijt hebben. Het was alleen maar leuker, mooier en intiemer zo”, zegt Loes.