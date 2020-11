NAC moet in de achtervolging door verlies in topper tegen De Graafschap

De Graafschap-NAC eindigt in 1-0 in Doetinchem. vergroot

NAC heeft woensdagavond slechte zaken gedaan. De ploeg verloor in Doetinchem de inhaalwedstrijd tegen De Graafschap met 1-0. Door dit resultaat haakt NAC voorlopig af in de strijd om de eerste plek. Deze vier zaken vielen op.

Ronald Strater Geschreven door

1. De Graafschap probeert NAC bij de strot te pakken

De belangen waren vooraf duidelijk in de wedstrijd tussen de nummer drie en vier van de ranglijst. De winnaar van de inhaalwedstrijd zou weer bovenin meedoen, de verliezer moet even pas op de plaats maken en in de achtervolging. Do or die moeten de Superboeren hebben gedacht, want de ploeg probeerde de Bredase gasten meteen bij de strot te pakken. De Graafschap zette vanaf minuut één veel druk op de bal, maar dat leverde het eerste kwartier nauwelijks gevaar op.

NAC kon zich redelijk eenvoudig onder de druk uit voetballen en de geplande Achterhoekse najaarsstorm werd niet oerendhard. Maar net toen de storm geluwd leek, kopte Toine van Huizen de bal hard op doel. Gelukkig voor NAC stond de weer uitstekend keepende Nick Olij zijn mannetje.

2. Topper mist kolkend stadion

De Graafschap bleef daarna aandringen, maar werd opnieuw niet heel vaak gevaarlijk. Maar NAC, dat weer fit oogde na alle coronaperikelen, kon aanvallend helemaal geen potten breken. Naast veel kansen miste het duel in Doetinchem vooral het Achterhoekse publiek dat doorgaans de sfeer aardig weet op te pompen. En een vol uitvak met de altijd fanatieke NAC-aanhang had zeker ook bijgedragen aan een kolkend stadion. Het voetbal snakt naar een coronavaccin.

Nu klonk er op uitgestorven De Vijverberg alleen gejuich vanaf de bank van De Graafschap toen Mohamed Hamdaoui na goed werk van Ralf Seuntjens vlak voor rust de 1-0 binnenschoot. Net daarvoor had Van Mieghem de bal al snoeihard op de lat geknald.

3. Aanvallend zwak NAC

NAC riep de terechte achterstand over zichzelf af en moest daardoor gaan aanvallen in de tweede helft. Dat lukte de ploeg niet. Aanvallend schoot NAC tegen het betere De Graafschap ernstig tekort. Maurice Steijn greep na 67 minuten in. Zwakke schakel Huseyin Dogan werd voorin vervangen door aanvaller Nick Venema. Daarnaast werd verdediger Roger Riera ingeruild voor een extra kracht in de voorhoede, Mario Bilate kwam in de ploeg. Het mocht niet baten, ook na de wissels kon NAC geen vuist maken waardoor de nederlaag meer dan terecht was.

Coach Maurice Steijn over het falende aanvalsspel van NAC:

4. NAC moet in de achtervolging

Met het verlies in Doetinchem doet NAC slechte zaken in de strijd om het kampioenschap, iets waar de Bredase ploeg om mee wil en moet doen. De oorlog is weliswaar nog lang niet verloren, want NAC staat slecht zes punten achter op koploper Almere City, maar voorlopig loopt NAC achter de feiten aan. En dat is toch een een bittere pil als je bedenkt dat de club na de eerste zes duels ongeslagen bovenaan stond. Zeker, het coronavirus zat NAC in oktober flink dwars. Maar dat mag en kan niet meer als excuus gebruikt worden.

"We waren fysiek in orde", zegt trainer Steijn dan ook. "We hebben er alles aan gedaan, maar De Graafschap is gewoon wat verder dan wij."

NAC-spelers Mounir El Allouchi, Sydney van Hooijdonk over de veriespartij tegen De Graafschap:

