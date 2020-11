Motorrijder gewond na aanrijding door auto in Goirle

Foto: Jack Brekelmans SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Jack Brekelmans SQ Vision.

Bij een verkeersongeval op de Tilburgseweg in Goirle is woensdagavond een motorrijder gewond geraakt. Dat gebeurde nadat hij was aangereden door de door de bestuurster van een personenauto.

De vrouw sloeg af toen ze de man raakte en heeft de motorrijder waarschijnlijk over het hoofd gezien. Het slachtoffer is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek en sloot de Tilburgseweg vanaf de Van Haestrechtstraat af.

