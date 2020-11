Ultieme eerbetoon aan 9/11 komt uit Brabant: Twin Towers van Daan (19) zijn onderweg naar Amerika

Wachten op privacy instellingen... Daan met zijn Twin Towers (foto: Wouter Vellekoop). Volgende Vorige vergroot 1/2 Daan liet vorig jaar zomer zijn Twin Towers uitgebreid zien.

Van de garage van zijn ouders in Deurne naar Ground Zero in New York City. De enorme maquette van het World Trade Center waar Daan van der Steijn (19) jarenlang aan werkte, vertrok donderdagochtend richting de Verenigde Staten voor een tournee.

Rebecca Seunis Geschreven door

Vroeg in de ochtend vertrok het bouwwerk richting Antwerpen, waar het binnenkort de oversteek naar Amerika gaat maken. Met als hoogtepunt dat zijn creatie op 11 september 2021 wordt tentoongesteld op Ground Zero. En uiteraard is Daan daarbij.

Levenswerk

Toen de aanslag op de Twin Towers plaatsvond, was Daan pas een baby. Toch maakte hij van het indrukwekkende gebouw zijn 'levenswerk' tijdens zijn nog jonge bestaan. Maar liefst drieënhalf jaar lang bouwde hij aan de maquette. Hij heeft er onder meer mee in het gemeentehuis van Deurne gestaan, maar nu krijgt het bouwwerk z'n ultieme glansrol tijdens een tour door de VS. Dat wordt georganiseerd door de honor365, een organisatie die de helden van 9/11 wil eren.

De kisten vertrokken donderdag richting haven (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

Het lot bracht Daan samen met die organisatie. "Via Facebook kreeg ik contact met een vrouw die in het World Trade Center (WTC) werkt. Zij was tijdens de aanslagen in Washington voor een afspraak. Maar haar vriendin was wel in de Twin Towers, zij was het enige Nederlandse slachtoffer van de aanslagen. Via Facebook had zij foto's van mijn Twin Towers gezien en ze nam daarna direct contact met me op. Ze zei dat ze door mijn werk voor het eerst alles een plekje had kunnen geven. Ze wilde helpen om het naar Amerika te krijgen."

Vrachtwagen staat klaar

De organisatie honor365 raakte betrokken. "Mijn Twin Towers komen eerst aan in een haven in Texas. Daar staat een speciale vrachtwagen klaar van de organisatie. Die brengt hem eerst naar Salt Lake City waar hij tot januari wordt opgeslagen. Daarna gaat hij naar de eerste tentoonstelling in Provo", legt Daan uit.

Deze vrachtwagen gaat Daans bouwwerk ophalen. (foto: Daan van der Steijn). vergroot

Jarenlang stonden zijn Twin Towers thuis in Deurne, maar hij heeft donderdag voorgoed afscheid moeten nemen van het werk. "Het blijft voor altijd in Amerika, waar het thuis hoort." Wel wordt Daan op 11 september 2021 voor eventjes herenigd met zijn World Trade Center. Dan zijn de aanslagen twintig jaar geleden en mag Daan erbij zijn in New York City. "Ik heb tijdens het bouwen vaak gedacht van: moet ik niet naar New York toe? Maar ik dacht: nee, liever als hij af is. Het is enorm bijzonder dat ik daarbij mag zijn."

