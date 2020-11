In de schaduw van broertje Mathieu trekt David van der Poel zijn eigen plan

David van der Poel tijdens het EK veldrijden (foto: OrangePictures). vergroot

Tijdens het EK veldrijden ging het veelvuldig over het ontbreken van de fans op het Autotron-terrein in Rosmalen. Na afloop van zijn wedstrijd gaf David van der Poel half lachend toe dat het voor hem nu niet zo erg was dat er niemand was. Dat had alles te maken met zijn 23ste plek.

Maar het is niet dat David nu al dagen aan zichzelf twijfelt, de reden voor die matige prestatie is voor de renner zelf heel duidelijk. Zoals het voor hem ook duidelijk is dat hij altijd in één adem genoemd zal worden met broertje Mathieu.

Die werd drie jaar op rij Europees kampioen. Afgelopen weekend verdedigde hij zijn titel niet. Het ging veelvuldig over zijn afwezigheid, net als die van Wout van Aert. Maar de koppen 'Van der Poel ontbreekt op het EK' en 'Van der Poel grote afwezige' klopten niet helemaal. Broer David was namelijk wel opgenomen in de selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

"Je kunt mij niet met Mathieu vergelijken."

David (28) is het inmiddels wel gewend dat zijn broertje het wielernieuws domineert. En als dat niet zo is, dan wordt de oudste vergeleken met Mathieu (25). Problemen heeft hij daar niet echt mee. "Ik denk niet dat je ons kunt vergelijken", zegt hij nuchter. In zijn ogen zijn de broers totaal verschillende renners. Er zijn maar weinig renners die je wel kunt vergelijken met alleskunner Mathieu.

Niet in de schijnwerpers

Frustratie is er dus niet dat Mathieu meer in de schijnwerpers staat. Tijdens het EK was het juist fijn dat de aandacht niet direct naar hem uitging. Een 23ste plek is niet waarvoor Van der Poel naar Rosmalen was gekomen. "Ik had een mindere dag en vanaf het begin speelde mijn rug op. Op een rondje met zoveel bochten, waar je vanuit je onderrug moet optrekken, is dat niet ideaal. Ik heb proberen door te vechten. Maar halverwege begon ik echt last te hebben."

Afstappen was de makkelijke weg geweest waar Van der Poel voor kon kiezen. "Dat was echt de laatste optie voor mij. Het is niet leuk om op die plek rond te rijden en af te zien. Maar ik ben wel geselecteerd door de bondscoach. Dan is het wel zo netjes om uit te rijden, ook al haalt het niet veel uit.”

"Ik ben de laatste jaren liever en liever op de weg gaan rijden."

In het veld heeft Van der Poel sneller en meer last van de rug dan op de weg. Is de beslissing om echt over te stappen dan niet snel genomen? "Ik denk niet dat het de hoofdreden mag zijn. Maar het klopt wel. Op de weg heb ik er veel minder last van. Alleen als ik wat langer bergop moet rijden, maar dat is nu ook niet echt mijn ding op de weg. Het is wel iets om over na te denken. Ik ben het de laatste jaren liever en liever gaan doen, op de weg rijden. In de cross is het moeilijk echt goede prestaties te leveren. Het niveau is omhoog gegaan en voor mezelf is het moeilijk om aan te haken.”

Sprinttrein

Bij zijn ploeg Alpecin-Fenix kan hij komend seizoen in de grotere koersen misschien iets betekenen in de sprinttrein, terwijl hij in kleinere koersen voor eigen succes kan gaan. Van der Poel gaat daarin zijn eigen plan trekken. Al is er de komende tijd eerst nog een ander doel: pijnvrij rijden en weer 'een aanvaardbaar niveau' bereiken.

