Het opmerkelijke verhaal van PSV’er Fodé Fofana die als tienjarige gescout werd door FC Barcelona

Hij loopt al sinds zijn twaalfde rond bij PSV, en vorige week maakte Fodé Fofana (18) zijn debuut in het betaalde voetbal voor Jong PSV. De spits deed meteen wat er van hem wordt gevraagd: scoren, twee keer maar liefst. Een profiel van de jonge PSV-spits, die met hulp van Ruud van Nistelrooy de beste spits ter wereld wil worden.

Fofana, zoon van een vader uit Guinee en een moeder uit Rusland, groeide op in Groningen. Daar kwam hij uit voor twee amateurclubs, voordat hij een jaar lang trainde bij FC Groningen. Maar de ontluikende carrière van Fofana kreeg in de zomer van 2012 plots een heel andere wending. “Ik ging met mijn ouders op vakantie en we hadden een tussenstop in Lyon bij mijn familie. Ze vertelden me dat er een straatvoetbaltoernooi werd georganiseerd en daar wilde ik graag aan meedoen.”

FC Barcelona

Fofana maakte kennelijk indruk op dat toernooi, want aan het einde van de dag kwam er een man op hem en zijn vader af. “Hij vertelde dat hij een scout was van FC Barcelona en dat hij mij naar die club wilde halen”, zegt Fofana die het nog steeds niet kan geloven. “Dat was zo onwerkelijk. Mijn vader heeft contact gehouden met die scout en voordat ik het doorhad, liep ik al stage bij Barcelona. Na twee stages hadden ze genoeg gezien en wilden ze me hebben.”

Kindercontracten

En zo vertrok de familie Fofana dus uit Groningen richting de Spaanse stad aan de Middellandse zee. Maar het verblijf van Fofana in Catalonië, werd na twee jaar abrupt verbroken. Niet omdat hij niet goed genoeg was, maar omdat FC Barcelona fouten had gemaakt bij het afgeven van contracten voor kinderen, waaronder dus ook Fofana. Hij moest weg bij de club en PSV ving hem op.

“Ik zal PSV altijd dankbaar blijven. Dat ze mij de kans hebben gegeven om gewoon te kunnen voetballen, dat vergeet ik nooit meer”, aldus Fofana wiens prille loopbaan niet vlekkeloos verliep tot nu toe. “Ik heb echt drie zware blessures gehad. Natuurlijk was dat moeilijk en pijnlijk, maar ik ben er zeker van dat ik er alleen maar sterker door ben geworden. Ik ben mentaal heel sterk. Mede daardoor ben ik ervan overtuigd dat ik ver kan komen.

Fofana heeft nu bij PSV O18 Ruud van Nistelrooy als trainer. Hij vertelt over wat de oud-topspits hem allemaal leert:

Beste van de wereld

De zelfverzekerde Fofana droomt net als alle andere jonge voetballers van het hoogste podium. Debuteren, spelen op een WK, de Champions League winnen. Maar de jonge PSV-spits heeft zelf een nog grotere droom. “Ik wil de beste van de wereld worden. Daar werk ik iedere dag hard voor. Het maakt me niet uit waar of wanneer, maar ik geloof er in dat ik de beste speler kan worden.”

Tot die tijd zal Fofana het nog moeten laten zien bij PSV onder 18 en Jong PSV, al denkt hij stiekem ook al aan het spelen van wedstrijden in het Philips Stadion. “Wanneer dat gaat gebeuren, weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat ik snel daar het veld op kan stappen als speler van PSV. Dat is mijn doel.”

