Laat jij je straks vaccineren of weiger je pertinent de coronaspuit?

Farmaceut Pfizer maakte deze week bekend dat ze een werkend en veilig vaccin hebben ontwikkeld tegen het coronavirus. Sta jij straks in de rij voor een prik of weiger je iedere vorm van inenting? De meningen zijn verdeeld, zo blijkt.

'Een geweldige dag voor de wetenschap en de mensheid’, was de wereldwijde, verlossende boodschap van Pfizer. Het concern heeft samen met BioNtech een coronavaccin ontwikkeld dat in 90 procent van de gevallen bescherming zou bieden.

Opvattingen

Op de wekelijkse warenmarkt in Waalwijk vroegen we passanten naar hun mening over een werkend coronavaccin. Laten ze zich straks vaccineren? En waarom? Hebben ze twijfels of bedanken ze misschien helemaal voor 'de coronaspuit.’ En dan nog een prangende vraag: wie moet voorrang krijgen als er gevaccineerd gaat worden? Ouderen of jongeren?