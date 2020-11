'Wil je kerst samen vieren, hou je dan nu aan de coronaregels', waarschuwen ziekenhuizen

Bart Berden, voorzitter van de ROAZ, is zeker nog niet optimistisch. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Er is geen reden voor al te veel optimisme. Dat is de boodschap van Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Waar de besmettingscijfers deze week een aantal dagen op rij flink daalden, liggen de ziekenhuizen nog altijd vol met coronapatiënten. En dat kan grote gevolgen voor de feestdagen hebben.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Nederlanders die niet in de zorg zitten, putten misschien hoop uit de lagere besmettingscijfers die afgelopen week voorbijkwamen. Maar Bart Berden is zeker niet optimistisch. De griep waart rond en deze tijd van het jaar zoeken mensen elkaar graag op. De kans op besmetting is groter. "Om die reden zijn dit niet de plezierigste maanden. De boost die we hebben gehad na de zomermaanden, is er nu niet. Dat maakt de afbouw van de piek de keer spannender dan de vorige keer."

Samen kerst vieren?

Omdat de daling zo langzaam gaat, wordt de kans op een kerst waarbij we met meerdere mensen bij elkaar mogen zijn steeds kleiner. "Het ligt aan ons. Of wij ons kunnen houden aan de regels. Zo ja, dan kan de kerst nog warm en gezellig worden, maar als we als we het niet snel kunnen afbouwen dan zal dat leiden tot maatregelen die langer gaan duren."

En dat is zeker niet het enige hete hangijzer wat Berden ziet. "Als we langer coronazorg moeten geven, komt de andere zorg in het gedrang. Dat heeft als gevolg dat de Brabantse ziekenhuizen niet alle coronapatiënten zelf kunnen opvangen."

Ruimte creëren

Een aantal van hen wordt dan overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s. "Heel vervelend voor patiënten en voor hun familie. Ook onze artsen en verpleegkundigen vinden dat niet leuk, maar we moeten het doen om te zorgen dat we daarmee voldoende ruimte creëren voor de niet-corona-zorg." Die zorg kan namelijk niet zomaar overgedragen worden aan een andere regio, weet Berden. "Dat heeft er mee te maken dat het vaak langdurige behandelingen zijn en daar heb je je eigen ziekenhuis voor nodig."

Trouw

Nieuwe coronapatiënten maken nu een grote kans verplaatst te worden naar buiten de regio. Iets wat voor Brabanders moeilijk is, weet Berden. "We weten dat Brabantse patiënten trouw zijn aan hun ziekenhuis, gehecht zijn aan hun ziekenhuis. Maar ook onze zorgverleners vinden het heel vervelend omdat zij begrijpen en natuurlijk zien aan hun patiënten, aan de familie, hoe vervelend het is."

Er is licht aan het einde van de tunnel: deze week kwamen er hoopvolle berichten over een vaccin. "Daar werd ik vrolijk van. Maar voordat we het echt hebben en kunnen gebruiken ben je al gauw vijf maanden verder. Toch is dit natuurlijk fantastisch nieuws. Het zou ons wel wat gemakkelijker maken."

Trots

Het zorgpersoneel zal de komende maanden onverminderd hard moeten werken. Terwijl er al zoveel van ze gevraagd wordt. Berden, ook bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, ziet met bewondering hoe de zorgmedewerkers het oppakken. "Er is vermoeidheid waarneembaar geweest na de eerste golf, Nu zien we dat ze er gewoon weer staan. Daar kunnen we eigenlijk alleen maar heel trots op zijn. Het is niet gemakkelijk, maar ze staan er wel. "

