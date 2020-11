GLOW komt met grootste lichtkunstwerk ter wereld: kijk hier de onthulling terug

Als mensen dit jaar niet naar GLOW kunnen, komt GLOW wel naar de mensen toe. Het lichtkunstfestival in Eindhoven gaat niet door vanwege corona. Maar dat betekent niet dat de stad niet alsnog in het licht wordt gezet. De organisatie wil mensen donderdagavond een hart onder de riem steken met ‘het grootste lichtkunstwerk ooit’.

Connecting the Dots is een werk van ruim tachtig vierkante kilometer. Het bestaat uit meer dan 1500 ledlampen, duizend grote lichtpunten in de lucht en meer dan 20.000 rode lichtkunstwerkjes voor de ramen. Kunstenaars Kari Kola en Ivo Schoofs namen het ontwerp voor hun rekening.