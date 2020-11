Dj Tiësto vader geworden van dochtertje Viola Margreet

Beschuit met muisjes voor dj Tiësto (51) en zijn vriendin Annika. De twee zijn ouders geworden van dochtertje Viola Margreet. De dj deelt het nieuws donderdag op zijn Instagrampagina.

"Ze geeft me gevoelens waarvan ik nooit wist dat ik ze in me had. Haar moeder Annika is een echte kampioen", schrijft Tijs Verwest, zoals de dj in het echt heet. Het is voor de kersverse vader en moeder het eerste kind. Onder het Instagrambericht wordt Tiësto gefeliciteerd door andere Brabantse dj's, zoals R3hab, Jay Hardway, Dannic en Bassjackers.