BMW vliegt spontaan in brand, automobiliste weet auto op tijd aan de kant te zetten

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision vergroot

Een BMW is donderdagavond spontaan in brand gevlogen op de Drunenseweg in Waalwijk. De automobiliste rook tijdens het rijden een brandlucht. Kort daarna zag ze vlammen onder de motorkap vandaan komen. Ze kon de auto volgens omstanders op tijd aan de kant zetten en veilig uit de wagen komen.

Sandra Kagie Geschreven door

De vrouw zou de auto net hebben opgehaald bij de garage. Het is niet duidelijk waardoor de auto in brand vloog.

De brandweer heeft de autobrand uiteindelijk geblust. De BMW moest worden weggetakeld.

