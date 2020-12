Teun (21) woont al maanden tussen ouderen met dementie: 'Veel geluksmomentjes'

Teun Toebes. vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi of leuk nieuws was. Bijvoorbeeld Teun Toebes die dementerende ouderen heel veel geluksmomentjes bezorgde dit jaar en zelfs in het verzorgingstehuis ging wonen om meer voor hen te kunnen betekenen.

Teun heeft zijn leven gewijd aan het helpen van ouderen met dementie. Hij zorgt voor geluksmomentjes door ze naar plekken te brengen die herinneringen oproepen.

Teuns hoogtepunten van het afgelopen jaar zie je hier:

Maar in augustus 2020 deed hij er nog een schepje bovenop. Hij trok op 21-jarige leeftijd in het verzorgingstehuis om dichter bij de mensen te kunnen staan.

Hij legt uit waarom hij die stap maakte: "Het is ontzettend mooi en bijzonder om samen te leven met mensen met dementie vanuit een gelijkwaardige rol. Namelijk die van bewoner, van huisgenoot. Ik merk nu al dat mensen op een andere manier contact maken. Dat fascineert mij. Bewoners zeggen: 'We komen bij jou op de koffie'. Dus ik maak op een normalere manier contact met de mensen. Niet vanuit de rol van verpleegkundige."

"Ook 2021 wordt weer een jaar vol nieuwe geluksmomenten!"

Nu Teun al enkele maanden in het verzorgingstehuis woont, zegt hij: "Het leven in een verpleeghuis heeft voor mij veel contrasten en is een samenspel van verdriet en plezier. De nabijheid van familie en vrienden tegenover de afstand van het coronabeleid. Ook 2021 wordt weer een jaar vol nieuwe geluksmomenten!"

Omroep Brabant blikt terug op een vrolijk of bijzonder verhaal uit 2020. Tot en met 31 december kun je dagelijks op web en app een nieuw vakje van de kalender openen voor een beetje vrolijkheid in dit zware jaar. Zo gaan we hopelijk met frisse moed 2021 in.

