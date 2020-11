Geduldige Noni Madueke kan bij PSV veel leren van ‘top guy’ Mario Götze

Noni Madueke (foto: OrangePictures). vergroot

Veel PSV’ers zijn tijdens deze interlandperiode uitgevlogen. Maar Noni Madueke staat gewoon dagelijks op het trainingsveld bij PSV met Mario Götze, aan wie Madueke veel heeft. De jongeling sprak over de afgelopen periode en zijn ontwikkeling.

Eigenlijk zou Madueke in Engeland moeten zijn. Maar hij reisde in verband met de coronaperiode in goed overleg niet af naar de selectie van Engeland onder 19. Nu traint hij dagelijks met een aantal spelers van PSV 1, Jong PSV en PSV onder 18. Nog niet zo heel lang geleden, speelde Madueke nog in dat jeugdteam van PSV, maar alles is in een jaar tijd heel snel gegaan voor de 18-jarige Engelsman.

Madueke is nog geen vaste basisspeler in het team van Roger Schmidt, maar hij miste nog geen enkele wedstrijd dit seizoen en dat stemt Madueke zelf al tevreden. “Ik ben ontzettend dankbaar. Ieder klein kind droomt ervan om profvoetballer te worden en ik ben op m’n achttiende al vaste selectiespeler van PSV 1 en ik speel ook nog eens veel. Natuurlijk wil ik elke week in de basis staan, maar ik wacht geduldig op mijn kans.”

PSV kende een vervelende periode met veel coronabesmettingen, Madueke spreekt van een 'crazy period':

Mario Götze

De concurrentie is natuurlijk ook niet mals, voorin bij PSV. Met onder meer Donyell Malen, Eran Zahavi, Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren en Mario Götze heeft Madueke de nodige concurrenten voor zich.

De Engelsman geeft aan van iedereen wat te kunnen leren, maar hij noemt de 28-jarige Götze als voorbeeld. “Echt een fantastische jongen en een heel goede voetballer”, begint Madueke. “Dat ziet iedereen natuurlijk. Hij leert me om mijn eigen spel soms wat simpeler te houden, want af en toe probeer ik nog te moeilijke dingen, terwijl de oplossing veel simpeler is.”

Verbeterpunten

In de voorbereiding op dit seizoen maakte Madueke al veel indruk. Hij pendelt nu tussen de basis en de bank, maar de jongeling hoopt natuurlijk op een vaste basisplaats bij PSV, maar hij blijft geduldig wachten. “En hard werken, hé. Elke dag weer. Ik kan nog genoeg verbeteren, maar als ik er wat uit moet lichten, dan is dat toch zeker mijn rechterbeen. En verdedigend en tactisch kan ik me ook nog wel verbeteren.”

Voor de komende periode van vele wedstrijden, richt Madueke zich vooral op de twee voorste posities, als spits dus. “De 'halve tien’ is ook leuk, maar de spitspositie vind ik leuker. Je bent dicht bij de goal, komt veel in scoringsposities en je hebt de kans om assists te geven. En de trainers hebben me ook veel bijgebracht over effectiviteit, dus daar ben ik tevreden over”, aldus Madueke, die dit seizoen al bij acht doelpunten in de Eredivisie betrokken was (vier doelpunten, vier assists).

