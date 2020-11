Toch wel weer evenementen in het beursgebouw Eindhoven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een evenement in het beursgebouw, vanaf januari 2021 is het weer mogelijk. De evenementenlocatie sloot begin dit jaar haar deuren, maar die sluiting blijkt toch niet definitief. Eindhovenaar Lee Foolen kocht het gebouw en ziet de openstelling voor evenementen wel weer zitten. In ieder geval voor een aantal jaar.

Een mooie ontwikkeling voor zijn stad, vertelt de ondernemer trots. “Het ontbreken van een evenementenlocatie in het centrum is toch wel een gemis. Hoe meer reuring, hoe leuker het is op straat.” De winkels en horeca profiteren daar volgens hem ook van. Met de beperkingen door de coronacrisis is rekening gehouden in de overweging om het gebouw toch te kopen.

Toch wel rendabel

De vorige eigenaren sloten de hal omdat de opbrengsten voor hen niet meer tegen de kosten opwogen. "Als het dak straks instort of de verwarming begeeft het, dan zijn we zo zes tot zeven ton verder. Dat gaan we echt niet meer terugverdienen”, vertelde directeur Chris Aelberts destijds aan Omroep Brabant.

Dat ligt anders voor Foolen, die onder andere ook het iconische Evoluon in zijn bezit heeft. “Voorheen stonden er acht mensen op de loonlijst, maar wij hebben onze organisatie bij het Evoluon zitten. Dat kan worden opgeschaald bij evenementen.” Daardoor werd de heropening toch interessant voor hem.

Ook voor het begeven van de verwarmingsinstallatie vreest hij niet. “Als je voor de hele lange termijn gaat kijken van tien of twintig jaar dan zou je het beste nu de installatie vervangen. In een kortere visie kan het gewoon opgestart worden.” Grote investeringen blijven dus voorlopig uit, tenzij het toch rendabel blijkt.

Mogelijk woningen

Voor hoelang het beursgebouw opengaat, weet Foolen nog niet. De visie van de gemeente voor het gebied is ruim volgens hem. “We gaan nu eerst de exploitatie opstarten en daarna rustig kijken wat het ons brengt. Van alle functies die in dat gebied gewenst zijn is wonen en werken wel het meest voor de hand liggend.” De ondernemer bezit nu ook al voornamelijk woningen.

De gemeente is op zoek naar een plaats voor een grootschalig congrescentrum, maar de Eindhovenaar verwacht niet dat die op de plek van het beursgebouw zal verschijnen. “Ik heb niet de ambitie om een grote speler op de congresmarkt te worden. We hebben het Evoluon al en dat is genoeg.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.