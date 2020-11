Bredanaar (18) bijt agent terwijl hij wordt gearresteerd voor het vluchten na een ongeval

Het ongeval vond plaats op het Doctor Ariënsplein (foto: Google Maps). vergroot

Een politieagent is vrijdagmiddag gebeten tijdens de arrestatie van een 18-jarige man in Breda. De Bredanaar maakte zich uit de benen nadat hij met zijn scooter tegen een auto was aangereden.

Het ongeval gebeurde rond drie uur op het Doctor Ariënsplein in Breda. De scooter reed tegen een geparkeerde auto, maar de bestuurder van de scooter sloeg op de vlucht. De auto had schade en de scooter is na het ongeval achtergebleven op straat.

Agenten achterhaalden het woonadres van de scooterrijder. Eenmaal bij hem thuis kwam de man niet tot bedaren. Nadat hij een slaande beweging in de richting van een politieagent maakt werd hij aangehouden. Ook tijdens die aanhouding was de man agressief en beet hij zelfs een van de politiemensen in in zijn arm.

De politieagent heeft aangifte tegen de verdachte gedaan.

