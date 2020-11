Voorleesboekje van opa Jules gaat de wijde wereld in

Renee leest haar zoontje voor. vergroot

Het voorleesboekje van opa Jules uit Geldrop krijgt een groter publiek. Dertig jaar geleden schreef Jules Verzellenberg (69) het boekje 'Flappie en Noortje' voor zijn eigen kinderen. Hij verzon het verhaaltje zelf en maakte er ook de tekeningen bij. Zijn dochter herontdekte het en vond er een uitgever voor. "Mijn zoontje vindt het prachtig."

Zelf heeft ze weinig herinneringen aan de boekjes die haar vader voor haar en haar broer maakte. "Ik was pas een paar jaar oud, te jong om me nog te herinneren dat hij ze voorlas", zegt Renee Verzellenberg (34). Wat wel is blijven hangen in haar herinnering is een creatieve vader die altijd voor hen in de weer was. "Hij maakte ook legpuzzels voor ons."

Toen ze dit voorjaar met haar gezin op bezoek was bij opa Jules kwamen de zelf geknutselde boekjes ter sprake. "Mijn vader bleek ze bewaard te hebben. Ik heb het boek over Flappie en Noortje mee naar huis genomen en ben het voor gaan lezen aan mijn eigen zoontje Mike (5). En die was meteen verkocht. "

Vaderdagcadeau

Het enthousiasme van haar zoontje zette haar aan het denken. "Ik zocht een mooi cadeau voor Vaderdag en bedacht toen dat ik het boekje zou kunnen digitaliseren en als een fotoboek aan mijn vader zou kunnen geven. Die was daar erg blij mee."

De stap naar een uitgeverij was vervolgens niet groot meer. Zonder daar al te veel van te verwachten stuurde ze de digitale versie van het dertig jaar oude kinderboekje naar een uitgeverij. Op een reactie hoefde ze niet lang te wachten. "Ze vonden het erg leuk en wilden het graag uitgeven."

Het boekje is vanaf 20 november te koop in de boekhandel of via de website van de uitgeverij. Renee: "Het is 'on-demand'. Zodra iemand een exemplaar heeft besteld, zorgen zij ervoor dat het gedrukt wordt en verstuurd." Wie belangstelling heeft moet er wel het ISBN-nummer bij vermelden. Dat is: 9789464037715 .

Creatieve genen van opa

Opa Jules heeft destijds nog meer boekjes gemaakt. Hij wil er zelf niet mee in de publiciteit komen en zijn dochter Renee is nog niet zover dat ze besloten heeft om ook die creatieve uitspattingen van haar vader naar de uitgeverij te brengen. "Wie weet komt dat nog, maar voorlopig houden we het hier bij."

Intussen blijkt kleinzoon Mike de creatieve genen van zijn opa te hebben overgenomen. Vol trots laat hij zijn eerste boekje zien, met eigen tekeningen én een zelf verzonnen verhaaltje dat zijn papa voor hem heeft opgeschreven. "Het gaat over de vlindertuin, daar ben ik met mama geweest."

