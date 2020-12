Joost haalde het nieuws met zijn unieke aanzoek, maar het huwelijk laat nog even op zich wachten

Het bijzondere aanzoek in het maisveld. vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi of leuk nieuws was. Zo pakte Joost zijn huwelijksaanzoek aan Anneke zo groots aan dat het internationaal nieuws werd. We blikken terug met Anneke.

Joost had flink wat geduld nodig voor zijn bijzondere aanzoek. In april werd het maisveld ingezaaid en in juli was het veld pas mooi zichtbaar. Toen kon hij Anneke eindelijk zijn geheime project laten zien door met haar in een vliegtuigje te stappen en haar die ene belangrijke vraag te stellen. 'Anneke wil je met me trouwen??' stond er levensgroot in het mais. Uiteraard zei ze volmondig 'ja'.

"Een journalist heeft het maisbedrijf gebeld en zo zijn ze bij ons gekomen."

Maanden later laat Anneke aan Omroep Brabant weten dat de twee verloofden nog altijd trouwplannen hebben, maar dat ze die door corona iets hebben opgeschoven. "Hopelijk kunnen we volgend jaar aan het einde van de zomer trouwen", vertelt ze.

Dat het aanzoek zulk groot nieuws zou worden, had Anneke nooit kunnen bedenken. "Het begon eigenlijk in België. Iemand het had vanuit de lucht gezien en heeft dat gedeeld. Vervolgens werd Joost gebeld want de Belgische media waren dus op zoek naar dé Anneke. Een journalist heeft toen het maisbedrijf gebeld en zo zijn ze bij ons gekomen voor een interview. Daarna kwam het overal voorbij, op internet en in kranten in de hele Benelux. Joost had er natuurlijk ook goed zijn best voor gedaan!"

Maanden later is de aanzoek nog altijd zichtbaar. "Het mais is inmiddels natuurlijk gehakseld, maar je ziet de vraag nog steeds staan!"

Nu mais zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het aanzoek, overweegt het stel uit Schaft om het graan ook een rol te geven op hun trouwdag. "Dat idee is eigenlijk wel geboren omdat het zo groot is geworden. We dachten: iedereen weet hier nu van dus dan mag het mais ook met een grappige knipoog terugkomen tijdens het huwelijk. Dus misschien tijdens een fotoshoot op die dag, daar denken we nog over na."

